Суббота, 30 Сентября 2023 18:59

АрмИнфо.Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочего визита в ФРГ встретился с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Национальный лидер туркменского народа и глава правительства ФРГ подтвердили обоюдную заинтересованность вывести партнерство на новый уровень, обсудив его ключевые направления. В фокусе внимания сторон было политико-дипломатическое взаимодействие.

«Как известно, сегодня в мире происходят тревожные события глобального масштаба, способные нанести серьезный урон мировому порядку. В такой ситуации, как отмечалось, важно проявлять политическую сдержанность и ответственный подход к решению имеющихся проблем», - пишет TDH о содержании переговоров. Туркменистан, будучи нейтральной страной, с момента обретения независимости последовательно придерживается этой политики, отмечает агентство.

Гурбангулы Бердымухамедов и Олаф Шольц также высказались за активизацию туркмено-германского торгово-экономического сотрудничества, выделив ряд перспективных векторов, наиболее значимым из которых названа энергетика.

В частности, на встрече рассматривалась возможность участия германских компаний в развитии топливно-энергетического комплекса Туркменистана, привлечения капитала и технологических компетенций из Германии, проведения технико-экономического обоснования, сервисных услуг, поставок оборудования и строительства новых объектов в этой сфере.

В числе перспективных векторов были также названы банковская сфера, химическая индустрия и текстильная промышленность, здравоохранение, транспорт, «зеленые» технологии, водопользование, цифровизация.

Особый акцент был сделан на здравоохранении, где наработан большой опыт сотрудничества. Большинство медучреждений Туркменистана оснащены оборудованием, в основном, германского производства, налажен интенсивный обмен опытом и знаниями между представителями медицинских сообществ двух стран.

Была также затронута тема совместной работы в области образования, культуры и археологии.



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