Суббота, 30 Сентября 2023 15:17

АрмИнфо. 27 сентября 2023 года Антикоррупционный суд принял очередной иск генеральной прокуратуры РА о конфискации имущества незаконного происхождения. Об этом говорится в сообщении надзорного органа.

На этот раз в центре внимания генеральной прокуратуры РА оказались 19 единиц недвижимого имущества и 451 млн драм, которые выявлены у бывшего руководителя управления архитектуры и градостроительства мэрии Еревана Андраника Касаряна и взаимосвязанных с ним лиц. Надзорный орган потребовал конфискации всех 19 единиц недвижимости в общине Кентрон в Ереване, 4 транспортных средств, а также оплаченные кредитные обязательства, 5 вкладов, акции трех юридических лиц и 451 млн драм.