Суббота, 30 Сентября 2023 15:16

АрмИнфо. По положению на 10.:00 30 сентября в результате насильственных перемещений по дороге из Нагорного Карабаха в Армению скончались 14 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

По ее словам, состояние многих пациентов продолжает оставаться крайне тяжелым и тяжелым. Врачи борются за их жизни. В этот процесс вовлечены многочисленные силы, как местных, так и зарубежных.

Министр также отметила, что в реабилитационных отделениях медицинских центров Армении находятся 10 детей, которые пострадали в результате военных действий и взрыва на складе с бензином в пригороде Степанакерта. Состояние двух детей остается крайне тяжелым, остальных - стабильным, у одного ребенка уже наблюдается положительная динамика. Еще двое детей пострадали текущей ночью в результате ДТП на дороге, где наблюдается огромное скопление машин. Они переведены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.