Суббота, 30 Сентября 2023 12:30

АрмИнфо.Антикоррупционный суд Армении принял очередной иск Генеральной прокуратуры РА о конфискации имущества незаконного происхождения.

Согласно сообщению пресс-службы надзорного органа, прокуратура требует конфисковать в пользу государства имущества бывшего директора компании водопользователей <Масис> Аветика Даллакяна и взаимосвязанных с ним лиц шести объектов недвижимости и около 64 млн драм. Рыночная стоимость этого недвижимого имущества, а также одно транспортное средство составляет 298,479 млн драм.