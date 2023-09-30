Суббота, 30 Сентября 2023 12:07

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 13, 15, 15/1 на улице Шинарарнери, 21, 25 на улице Эстонакан, улицы Меликяна, Отяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 10-24 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։30-12։30 частично улицы Агаяна, Абовяна, Чаренца, Комитаса в городе Арташат;

в Сюникской области:

09:20-12:00 частично город Каджаран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 18, 16/1, 16/2, 16/3, 20 на улице Арзуманяна, жилой дом 11 на улице Шинарарнери, жилые дома 16, 17 на улице Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); школа N69, частные дома на улицах Араратяна, О. Овсепяна, частные дома на 1-ом и 3-ем переулках пр. Багратуняца; частные дома на 1-ом переулке улицы Араратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 93, 93а на улице Арагаца, частные дома 1, 2 на улице Кохба, частные дома на улицах Арагаца, Гарибджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частные дома 6-40 на улице Ломоносова, жилые дома 19, 21, 25, 27 на улице Ростовян, 62, 69, 71, 73 на улице Сасунци Давида, жилые дома 2/1-9 в кв. “Канакер ГЭС”, жилой дом 29 на улице Улнеци;

в Арагацотнской области:

11։00-16։00 улицы С. Саргсяна, Хоренаци, Н. Аштаракеци, Араратяна, Раффи, Абовяна, Паруйра Севака, квартал ‘Багаван” в городе Аштарак;

в Араратской области:

10։00-16։00 села Араксаван, Овташен; частично села Мхчян и Мргавет;

10։30-12։30 частично улицы С. Акобяна, Комитаса, Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Котайкской области:

10:00-15:00 частично община Меградзор; школа и золотой рудник Меградзора, лагерь “Арагац” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-16։30 частично села Птгни; село Гетаргел и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00-13։00 село Цовак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, ‘Юком”, национальный парк ‘Севан”, ЧП ‘Хачатрян Саарон”, населенный пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11։00-17։00 частично село Гугарк; села Памбак и Караберд;

в Тавушской области:

11։00-16։00 город Ноемберян, села расположенные в Ноемберянском регионе; станции сотовых операторов, ГЭС “Воскепар” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

09:30-11:00 село Гегаванк.