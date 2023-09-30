Суббота, 30 Сентября 2023 12:05

АрмИнфо. С призывом к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву объявить амнистию без всяких предусловий обратился доктор медицинских наук, профессор Ара Баблоян.

В открытом письме на имя главы азербайджанского государства, Балоян указал на несколько существенных факторов. "Так, будучи детским хирургом, когда мы являлись гражданами одной страны, я прооперировал и спас жизни тысяч младенцев, в том числе, сотен азербайджанских детей; в качестве министра здравоохранения РА я делал всё возможное, чтобы предотвратить вспышку кори в регионе, в том числе, и в Азербайджане, предложив министру здравоохранения Азербайджана необходимую партию вакцины от кори; в качестве председателя Национального Собрания РА я в своё время выступил с заявлением, что для меня неприемлемо, что молодые люди в возрасте 18-20 лет как с армянской, так и с азербайджанской стороны, гибнут только потому, что нам не удаётся решать вопросы мирным политическим путём. Этим письмом я хочу напомнить Вам о Вашем обещании и подчеркнуть, что Вы должны следовать ему и как президент страны, и как мужчина. Перед армянами Нагорного Карабаха Вы поставили условие сложить оружие и распустить государственные структуры, взамен пообещав амнистию для всех, что было с воодушевлением принято руководителями ряда ведущих мировых держав. И сейчас, когда люди сложили оружие, предотвратив тем самым множество новых жертв с обеих сторон, а президент Нагорного Карабаха объявил о прекращении существования государства, когда около 100 000 армян покинули Нагорный Карабах и вся эта земля перейдёт к Азербайджану, Вы, к сожалению, ещё не объявили об амнистии. Я надеюсь, что это мое письмо разбудит в Вас благородство, и как давший обещание президент, Вы объявите амнистию прямо сейчас, без предусловий, а не потом, после новых арестов, пленений и новых унижений>, - говорится в письме профессора.