Суббота, 30 Сентября 2023 11:44

АрмИнфо. Сегодня по приказу <армянских> офицеров ряд граждан, выступающих за Армению без турок, скорее всего, будут арестованы, избиты и подвергнуты пыткам. Об этом на своей странице в Facebook написал член правления партии <Родина>, адвокат Сос Акопян, имея в виду намеченный на 30 сентября митинг оппозиции с требованиями об отставке премьер-министра РА Никола Пашиняна.

"Вчера турками был арестован генерал-лейтенант Левон Мнацаканян, о чем, вероятно, скоро будет опубликован еще один унизительный ролик. Сегодня же по приказу <армянских> офицеров группа граждан, выступающих за Армению без турок, будет арестована, избита, подвергнута пыткам, брошена в армянские тюрьмы. Один судья-мошенник удовлетворит ходатайство другого мошенника - прокурора, чтобы арестовать их. Разрушитель этой родины все еще говорит и будет говорить о движении за суверенитет. Вот так нации и государства убивают себя вместо того, чтобы сохранить суверенитет. Несчастные, жалкие предатели>, - отметил Акопян.

Напомним, сегодня в 17:00 должен состояться масштабный митинг оппозиции с требованиями об отставке Пашиняна.