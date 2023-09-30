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 Суббота, 30 Сентября 2023 11:42
Александр Аванесов

Кипр рассматривает возможность приема беженцев из Нагорного Карабаха

Кипр рассматривает возможность приема беженцев из Нагорного Карабаха

АрмИнфо. Власти Кипра рассматривают возможность размещения на территории страны армянских беженцев из Нагорного Карабаха. Об  этом говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел островного государства.

"Правительство Кипра готово оказать немедленную гуманитарную помощь вынужденным переселенцам - карабахским армянам, которые тысячами покидают дома своих предков. В этой связи рассматривается также возможность размещения в нашей стране ряда перемещенных [лиц из числа карабахских] армян, если возникнет такая необходимость", - отметили в кипрском внешнеполитическом ведомстве. 

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