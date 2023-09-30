Суббота, 30 Сентября 2023 11:42

АрмИнфо. Власти Кипра рассматривают возможность размещения на территории страны армянских беженцев из Нагорного Карабаха. Об этом говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел островного государства.

"Правительство Кипра готово оказать немедленную гуманитарную помощь вынужденным переселенцам - карабахским армянам, которые тысячами покидают дома своих предков. В этой связи рассматривается также возможность размещения в нашей стране ряда перемещенных [лиц из числа карабахских] армян, если возникнет такая необходимость", - отметили в кипрском внешнеполитическом ведомстве.