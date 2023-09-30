Суббота, 30 Сентября 2023 10:10

АрмИнфо.Комитет градостроительства Армении готов оказать поддержку специалистам - строителям из Арцаха, ставших вынужденными переселенцами. Об этом говорится в сообщении Комитета.

"Строители, архитекторы, инженеры, технические надзоры, геодезисты и другие специалисты по градостроительству могут посетить официальный сайт комитета: www.minurban.am/hy/vacancies, чтобы ознакомиться с вакансиями. Желающие могут также позвонить в отдел управления персоналом Комитета по телефонам 011 621 735, 011 621 768 (начальник отдела управления персоналом Алвард Григорян). Для осуществления лицензируемой деятельности в сфере градостроительства Республики Армения, получения консультации по профессиональной сертификации вы можете позвонить в отдел лицензирования Комитета градостроительства по телефонам 011 621 730, 011 621 761, 011 621 763. и 011 621 766 (начальник отдела лицензирования Ншан Мартиросян)>, - говорится в сообщении.

При этом, Комитет готов поддержать решение вопроса трудоустройства специалистов в строительной сфере и в частном секторе, сотрудничая с организациями и профессиональными структурами отрасли. "Для получения дополнительных разъяснений, подробной консультации и регистрации на прием вы можете позвонить на горячую линию комитета по телефону 011 621 769", - подчеркивается в сообщении ведомства.