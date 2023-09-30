Суббота, 30 Сентября 2023 10:09

АрмИнфо. Арцах должен стать новой миссией армянского народа, в противном случае будут потеряны оставшиеся осколки государственности. Подобной точки зрения придерживается доктор политических наук, руководитель Института энергетической безопасности Ваге Давтян.

Он считает, что в нынешней ситуации необходимо сформировать такое правительство, которое сможет балансировать между национальным и глобальным, будет правильно просчитывать геополитические риски и проявит долгосрочную политическую волю. Эксперт указывает на важность перехода Армении к президентской форме правления и инвентаризации ресурсов всего армянства.

<Оцените, сколько у нас в мире авторитетных врачей и бизнесменов, инженеров и ученых, политиков и журналистов. Консолидировать их вокруг одной идеологической оси. Создайте глобальную армянскую лоббистскую сеть>, - написал эксперт на свой странице в Facebook.

Он подчеркивает необходимость в формировании глубинного государства, при наличии которого политическая обстановка и действующие лица могут смениться, но вектор развития государства останется прежним. "Определить границы армянской политической и гражданской идентичности и внедрить ее в общественное сознание с привлечением политтехнологов, социальных психологов и социологов. Необходимо стать политической нацией. Надо также определить дорожную карту развития государства минимум на 30 лет с четкими стандартами и без пафосного лиризма. Верить, что если мы будем работать грамотно и системно, то в конце пути мы сможем иметь освобожденный Арцах и стабильную Армению", - отмечает Давтян.

Он указывает и на необходимость создания исследовательских центров и образовательных программы по изучению 30-летнего опыта врага.

<Рассмотрите этот опыт под лупой, точно также, как как он изучает нас. Наряду с развитием армии научитесь вести гибридные войны,

используя <умную силу>. Для этого, прежде всего, важно провести радикальные реформы во властной и дипломатической системе страны. У людей не должно быть больших ожиданий. Если нужно, сильно заставьте их, <поднеся книгу им на голову>. Знаю, многие обидятся на эти слова. Но мы уже подошли к тому моменту, когда лично у меня закончилась корректность>, - подчеркнул эксперт.