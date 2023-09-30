Суббота, 30 Сентября 2023 10:07

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян встретился в Дублине со спикером Ассамблеи Португальской Республики Аугустусом Сантосом Силвой.

Как передает пресс-служба армянского парламента, в ходе встречи стороны указали на положительную динамику контактов между двумя странами на многосторонних площадках и развитие двусторонних отношений. Собеседники обсудили ситуацию в регионе и проблемы грубого нарушения прав армян Нагорного Карабаха.

Португальский коллега отметил, что знаком с ситуацией, и выразил соболезнования родным и близких погибших. Он выразил готовность в рамках своих полномочий оказать поддержку в смягчении ситуации и поиску решений.

В тот же день Ален Симонян встретился со спикером парламента Эстонии Лаури Гусаром. Он отметил, что Армения придает большое значение динамично развивающимся дружественным отношениям с Эстонией, которые основаны на взаимном доверии и общих демократических ценностях. Стороны подчеркнули важность межпарламентского сотрудничества в двусторонней повестке, подчеркнув значительную роль парламентских групп дружбы.

Спикер НС РА высоко оценил запланированный на ближайшее время визит парламентской группы дружбы Эстония-Армения в Ереван, отметив, что такие посещения необходимы Армении в этот трудный и ответственный период. В ходе встречи были обсуждены перспективы международного парламентского сотрудничества.

"Конечно, я не могу не затронуть проблему насильственного изгнания наших соотечественников из Нагорного Карабаха. В результате широкомасштабного нападения в Азербайджане мы имеем сотни жертв и раненых. Баку реализует политику этнически чисток>, - подчеркнул Ален Симонян.

Эстонский коллега указал на адекватную реакцию международного сообщества в этом вопросе, подчеркнув, что территориальная целостность Армении имеет для него первостепенное значение.