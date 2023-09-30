Суббота, 30 Сентября 2023 10:05

АрмИнфо. В соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации Армения обратилась в Международный суд ООН в Гааге с требованием о применении временных мер в отношении Азербайджана. Об этом говорится в сообщении Суда.

В частности, как отмечается в сообщении, Армения просит Суд подтвердить обязательства Азербайджана по постановлениям, вынесенным им по этому делу от 7 декабря 2021 года и 22 февраля 2023 года. Ереван настаивает на том, что Баку должен воздерживаться от любых действий, прямо или косвенно направленных на вытеснение из Нагорного Карабаха оставшихся этнических армян, безопасного и быстрого возвращения в свои дома лиц, перемещенных в ходе недавнего военного нападения, включая тех, которые бежали в Армению или в третьи государства. Азербайджан должен вывести весь военный и правоохранительный персонал со всех гражданских объектов в Нагорном Карабахе, оккупированных в результате вооруженного нападения 19 сентября 2023 года. Также Баку обязуется воздерживаться от создания каких-либо препятствий по обеспечению доступа ООН и ее специализированных учреждений к этническим армянам Нагорного Карабаха, а также к оказанию гуманитарной помощи со стороны Международного комитета Красного Креста. Азербайджан должен немедленно способствовать полному восстановлению Нагорном Карабахе коммунальных услуг, включая газо- и электроснабжение, и воздерживаться от их нарушений в будущем. Также Баку воздержится от принятия карательных мер против действующих или бывших представителей политических элит или военнослужащих Нагорного Карабаха. Азербайджан не должен изменять или уничтожать какой-либо памятник, посвященный Геноциду армян 1915 года, или любой другой памятник армянского культурного и исторического наследия в Нагорном Карабахе.

Азербайджан признает записи актов гражданского состояния, документы, удостоверяющие личность, а также права собственности и реестры, созданные властями Нагорного Карабаха, и не уничтожает и не конфискует эти реестры и документы.

Азербайджан должен представить Суду отчет обо всех мерах, принятых во исполнение настоящего решения в течение одного месяца с момента вынесения судебного акта.