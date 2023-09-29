Пятница, 29 Сентября 2023 17:25

АрмИнфо.В поддержку бывшего госминистра Республики Арцах, бизнесмена, филантропа Рубена Варданяна 30 сентября в Ереване пройдет мирное шествие.с Об этом ообщил соучредитель и директор Международной школы профессионального развития «Матена Лидерство», доктор экономических наук, профессор Рубен Айрапетян.

Шествие стартует в 15:00 30 сентября возле Матенадарана.

«Учитывая авторитет Рубена Варданяна и международную огласку инцидента, это возможность вновь высказаться и потребовать возвращения всех наших похищенных и взятых в плен соотечественников. Прошу оставить в стороне все политические темы и присоединиться к мирному шествию», – написал Рубен Айрапетян.

Напомним, что Рубен Варданян был задержан погранслужбой Азербайджана 27 сентября при переходе КПП в Лачинском коридоре. Позже суд арестовал Варданяна сроком на четыре месяца, предъявив ему сфабрикованное обвинение в <финансировании терроризма>. Ему грозит 14 лет тюремного заключения.