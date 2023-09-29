Пятница, 29 Сентября 2023 15:27

АрмИнфо. Генерал-лейтенант Левон Мнацаканян некоторое время назад был захвачен азербайджанцами на КПП, по дороге из Арцаха в Армению. Об этом сообщил председатель ОО "Гражданское сознание" Нарек Самсонян.

В СМИ также тиражируют информацию о захвате в плен экс-главы СНБ Арцаха, генерала Аршавира Гарамяна.

Азербайджан пока официальной информации по этому поводу не распространял.

Отметим, что 27 сентября супруга Варданяна Вероника Зонабенд заявила, что утром ее муж, Рубен Варданян был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян.

Госпогранслужба Азербайджана подтвердила факт пленения Варданяна при попытке выехать из Арцаха, опубликовав соответствующую фотографию и видео с его задержания. Ему ужу предъявлено обвинение в "финансировании терроризма" и грозит лишение свободы до 14 лет. Он

арестован на 4 месяца. В Кремле, комментируя сообщения о пленении Варданяна, заявили, что если он гражданин РФ (заявил об отказе от российского гражданства в 2022 году - ред.), то российская сторона будет заниматься обеспечением его прав. Уже известно, что Армения обратилась в ЕСПЧ для получения информации о местонахождении гражданина РА, а в МИД РА заявили, что пытаются получить консульский доступ к Варданяну.

28 сентября экс-глава МИД Арцаха Давид Бабаян сообщил, что вынужден сдаться азербайджанским правоохранителям