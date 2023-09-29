Пятница, 29 Сентября 2023 15:17

АрмИнфо.Учитывая жизненные проблемы, с которыми сталкиваются вынужденно переселенные жители Арцаха, компания Idram решила поддержать благотворительный фонд «ВИВА – врачи и волонтеры - Армении», который поддерживает соотечественников, оказавшихся в трудной ситуации. В фонд VIVA было перечислено 5 миллионов драмов.

Благотворительный фонд «ВИВА – Врачи и волонтеры - Армении» имеет многолетний опыт оказания помощи нашим соотечественникам в чрезвычайных ситуациях, организации деятельности врачей и волонтеров в тех местах, где это наиболее необходимо.

«В результате инициированных Азербайджаном военных действий против арцахских армян и их последующей насильственной депортации наши соотечественники столкнулись с жизненно важными проблемами и сложными вызовами. Это тот момент, когда мы все должны объединить свои усилия, чтобы оказать максимально эффективную, быструю и организованную поддержку нашим соотечественникам», - говорит Лала Бахшецян, акционер компании Idram.

По словам директора благотворительного фонда «ВИВА - Врачи и волонтеры - Армении» Татьяны Оганесян, сегодня каждый может вложить свою долю в поддержку наших соотечественников. «Оказание продуманной и правильно организованной помощи имеет первостепенное значение. К сожалению, в столь сложной ситуации люди зачастую не знают, как помочь, что делать, что нужно семьям переселенцев, раненым, а также семьям погибших. Мы имеем многолетний опыт координации работы волонтеров и врачей в чрезвычайных ситуациях, поэтому мы высоко ценим доверие и помощь компании Idram через наш фонд», - добавляет Татьяна Оганесян.

Вы тоже можете пожертвовать средства и поддержать программу поддержки, перейдя по ссылке и выбрав предпочтительный вариант поддержки.