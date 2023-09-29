Пятница, 29 Сентября 2023 14:31

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян привел в Дублине встречу со спикером Палаты представителей Ирландии Шоном О'Фергейлом. Об этом сообщает пресс-служба НС РА.

Ален Симонян, подчеркнув динамичное развитие отношений между парламентами Армении и Ирландии, особо отметил необходимость активного сотрудничества. "Как известно, 19 сентября Азербайджан развязал очередную широкомасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, стремясь завершить свою политику этнической чистки", - отметил спикер НС РА, добавив, что в своих действиях Азербайджан руководствуется чувством безнаказанности.

Ирландский коллега решительно осудил агрессию Азербайджана и массовые преступления против Нагорного Карабаха.

В ходе встречи проведены широкие обсуждения о потребностях, правах и будущей судьбе вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, переселяющихся в Армению. Ирландский коллега отметил, что Армения является одной из стран, с которой необходимо устанавливать тесные связи, и начинать следует с межпарламентских отношений. Он посчитал переговоры единственным способом достижения мира, выразив готовность в случае необходимости приложить усилия в разрешение конфликтов.

<Позиция Армении остается прежней: мы должны установить мирные отношения, основанные на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности, а права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха должны быть должным образом решены и гарантированы на международном уровне", - подчеркнул спикер НС РА