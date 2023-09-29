Пятница, 29 Сентября 2023 14:26

АрмИнфо. Насильственно перемещенные из Арцаха граждане в ближайшие дни получат единовременную помощь в размере по 100 тысяч драмов на человека вне зависимости от возраста и особенностей по линии потребностей, чтобы люди могли решить вопросы первой необходимости. Об этом заявил вице-премьер РА, координатор <Гуманитарного центра> Тигран Хачатрян в интервью Общественному телевидению Армении.

<На неотложные нужды наших братьев и сестер, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, мы выделим каждому из них независимо от возраста из госбюджета единовременно по 100 тысяч драмов [свыше 250 долларов США]>, - ранее написал премьер Никол Пашинян на своей странице в Facebook, отметив, что вечером Тигран Хачатрян в эфире Общественного телевидения представит подробности.

Хачатрян пояснил, что это денежное содействие получат все те, кто обратятся за этой помощью. После представления соответствующего заявления в офисы Единых социальных услуг в областных центрах в короткие сроки гражданам будут предоставлены банковские карты с указанной суммой.

Коснувшись программ предоставления временного жилья арцахцам, глава рабочей группы отметил, что в настоящее время жилье распределяется по принципу возможности и доступности - размещаются они в основном, в гостиницах и гостевых домах.

<В среднесрочной перспективе мы рассматриваем иные решения, постараемся разработать более удобные предложения для тех, будет иметь более долгосрочные представления о будущем, в том числе, касательно работы>, - сказал Хачатрян. Он пояснил, что, вероятно это будет форма содействия, которая поможет, чтобы люди выбирали жилье для долгосрочного проживания, в том числе арендуемое, которое входит в их планы.

<Мы решили, что эти места будут в областях, Ереван в эти планы входить не будет по понятной причине. Мы долго обсуждали вопрос того, насколько это будет справедливо. В последнее время в Ереване стоимость аренды квартир очень высока, и если размер содействия по линии жилья для одной семьи может составлять, к примеру, 300 тыс. драмов, то на эту сумму возможно обеспечить аналогичные условия для пяти семей>, - пояснил он.

Глава рабочей группы по координации помощи арцахцам обещает вывезти из Нагорного Карабаха всех, кто захочет переехать в Армению. Он напомнил, что правительство уже направило в Степанакерт порядка 40 автобусов, которые должны перевезти около двух тысяч человек - не имеющих собственного транспорта, но желающих приехать в Армению (по данным на сегодня, автобусы вернулись в Горис сегодня в Степанакерт будет направлена новая партия автобусов -ред.). <Мы всех - до последнего человека - обеспечим транспортными средствами>, - сказал вице-премьер.

Отметим, что после азербайджанской агрессии и навязанной народу Арцаха капитуляции активными темпами идет деарменизация Республики Арцах. По состоянию на 10:00 29 сентября из 120-тысячного населения Арцаха свои дома покинули уже порядка 90 тыс арцахцев. 28 сентября президент Арцаха Самвел Шахраманян подписал указ о действиях, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года, согласно которому Республика Арцах прекратит свое существование 1 января 2024 года.