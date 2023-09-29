Пятница, 29 Сентября 2023 14:06

АрмИнфо.Согласно последним данным, в Армении находятся свыше 15 тыс. несовершеннолетних, насильственно перемещенных из Арцаха. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении сообщила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.

<Мы понимаем, что сегодня-завтра все дети из Арцаха уже будут в Армении>, - добавила она.

На вопрос готова ли образовательная система Армении принять такое число учащихся, министр напомнила о войне 2020 года, когда все дети из Нагорного Карабаха временно продолжили учебу в школах Армении. Однако вместо краткосрочных решений, которые инициировало в то время ведомство, сегодня потребуются долгосрочные программы. <К сожалению, у нас есть опыт>, - сказала Андреасян.

Сегодня в школах Армении образование получают свыше 400 тыс. школьников. В этом контексте глава МОНКС отметила, что образовательная система РА готова принять до 660 тыс. учащихся. Перед ведомством будет стоять задача только по части распределения.

По положению на сегодня, как отметила Андреасян, свыше 200 детей обратились в школы за реализацией права на образования. Подобное небольшое количество объясняется тем, что образование является вторичным приоритетом, учитывая многочисленные нерешенные вопросы с поселением, питанием, здоровьем наших соотечественников из Арцаха.

Министр рассказала, что для того, чтобы записать ребенка в школу необходимо обратиться в управление образования областной или общинной администрации, или же в ближайшую к месту поселения школу. Вместе с тем она сообщила о программах интеграции арцахских учителей в образовательные учреждения Армении. В этой связи Андреасян подметила, что в школах страны имеются вакантные места. <Это востребованные профессии>, - сказала она, заметив, что будут внедрены дополнительные стимулы для участия учителей Арцаха в этих программах.

Говоря об арцахских студентах, Жанна Андреасян сообщила, что после проведения полной оценки потребностей, учета студентов, их специальностей ведомство инициирует программу поддержки оплаты их образования.

Отметим, что в общей сложности в Арцахе действовало 108 учебных учреждений, в которых образование получали 21 тыс. учащихся.