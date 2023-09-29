Пятница, 29 Сентября 2023 14:02

АрмИнфо. Почти все жители Нагорного Карабаха могут покинуть регион, спасаясь от последствий военной операции Азербайджана. Такое опасение высказал координатор по сотрудничеству с Южным Кавказом в министерстве иностранных дел Германии Робин Вагенер (Robin Wagener) в интервью медиакомпании Table.Media 28 сентября.

"Уже несколько дней колонны автомобилей с десятками тысяч людей двигаются по дороге, ведущей из Нагорного Карабаха в Армению. Приходится опасаться, что в ближайшие дни к ним присоединится подавляющее большинство жителей, из-за чего Нагорный Карабах может почти обезлюдеть", - отметил Вагенер.

По его словам, несмотря на текущие мирные переговоры с Арменией, Азербайджан сделал ставку на военное решение. "Многие жители Нагорного Карабаха больше не видят для себя безопасного будущего в регионе", - констатировал Роберт Вагенер, член партии "Союз-90"/"зеленые", входящей в правящую коалицию Германии.

Отвечая на вопрос о возможных санкциях в отношении Баку, он отметил, что геополитическая ситуация в регионе очень сложная. Азербайджан является важным энергетическим коридором в сторону Европы. "В то же время мы должны дать понять Баку, что дальнейшая военная эскалация не останется без последствий. Мы поддерживаем демократически избранное правительство Армении. Попытки дестабилизировать ситуацию откуда угодно неприемлемы", - сказал Вагенер, при этом позитивно расценив тот факт, что Азербайджан дал согласие на отправку миссии ООН в регион.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Более того, стало известно, что РМК доставили порядка 50 тонн гумпомощи для арцахцев, многие из которых третий день спят под открытым небом, так как стали бездомными в результате очередной вражеской агрессии. Международное сообщество сквозь пальцы смотрит на бесчинства Азербайджана в Арцахе. Поступают сообщения, что вражеская сторона истребила население захваченных 19-20 сентября сел. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков.

По состоянию на утро 29 сентября уже порядка 90 тысяч насильственно перемещенных арцахцев прибыли в Армению. 25 сентября вечером также стало известно, что Арцах подключили к энергосистеме Азербайджана. В Ереване и областях не стихают акции протеста с требованием отставки премьера РА.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. По предварительным данным пострадало более 290 человек, еще 170 погибли, есть пропавшие без вести.

ЕС заявил, что выделит дополнительно 5 млн евро для содействия вынужденным переселенцам из Арцаха. В свою очередь сегодня глава USAID Саманта Пауэр, находящаяся с визитом в РА сообщила, что "США предоставят Армении поддержку в размере 11,5 миллионов долларов для гуманитарных нужд людей, перемещенных из Нагорного Карабаха". Швеция через Шведское агентство по международному развитию и сотрудничеству (SIDA) выделила 15 миллионов шведских крон Международному комитету Красного Креста для удовлетворения гуманитарных потребностей населения Нагорного Карабаха. Еще 7 млн евро пообещала выделить Франция. Германия заявила об увеличении дотаций МККК с 2 до 5 млн евро, для направления их на гумнужды армянам Нагорного Карабаха. Еще 1 млн евро предоставит Испания и 2.5 млн долларов Канада.