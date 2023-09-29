Пятница, 29 Сентября 2023 14:01

АрмИнфо.В рамках Европейской конференции председателей парламентов Совета Европы 29 сентября глава Национального Собрания РА Ален Симонян встретился со спикером парламента Финляндии Юсси Кристиан Халла-ахо

Как передает пресс-служба НС РА, поздравив коллегу с избранием на должность спикера парламента Финляндии, Ален Симонян подчеркнул важность активизации контактов между законодательными органами двух стран, что будет способствовать эффективному сотрудничеству на двусторонней и международной площадках. Стороны согласились во мнении о том, что межпарламентское сотрудничество играет важную роль в развитии межгосударственных отношений.

В ходе встречи основное внимание было уделено ситуации в Армении и проблемам, для преодоления которых необходима поддержка международных партнеров. Спикер НС РА представил подробности агрессии Азербайджана против армян Нагорного Карабаха, масштабного нападения и факторы, приведшие к их переселению. "Незаконные действия Азербайджана обусловлены неадекватной реакцией о стороны международного сообщества", - отметил Симонян, добавив, что права и безопасность соотечественников Нагорного Карабаха должны быть гарантированы на международном уровне.

Председатель НС РА представил также посягательства Азербайджана на территориальную целостность Армении, напомнив, что многие граждане Армении, находящиеся в заложниках у Азербайджана, до сих пор не возвращены.

На встрече обсуждались информационные войны, вызванные ситуацией в регионе, и распространение Азербайджаном в социальных сетях ужасных картинок и дезинформации.

По просьбе своего коллеги спикер НС РА коснулся процесса ратификации Арменией Римского статута.

Состоялся обмен мнениями относительно запланированной на 5 октября в Гранаде встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В завершение встречи спикер НС РА пригласил своего коллегу с официальным визитом в Армению.