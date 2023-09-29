Пятница, 29 Сентября 2023 14:00

АрмИнфо.Министерство иностранных дел РФ пока не получало от граждан России в Нагорном Карабахе обращений в связи с роспуском Нагорно-Карабахской республики, однако будет оказывать помощь по мере их появления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии изданию "Ведомости".

Российское дипведомство "оказывает содействие [гражданам РФ] по мере обращений". "[Но] таких обращений в МИД пока не поступало", - сказала она. Число российских граждан, находящихся на территории, входящей в зону ответственности российских миротворцев, она не назвала.

Добавим, что ранее в посольстве РФ в Армении выступили с заявлением, в котором сообщили, что те граждане России, кто утерял документы в связи с событиями вокруг Нагорного Карабаха, могут их восстановить в консульской службе диппредставительства.

Отметим, что после последней азербайджанской агрессии против Арцаха, уже порядка 90 тысяч арцахцев вынуждены были покинуть свои дома и переехать в Армению на фоне угроз этнических чисток со стороны Азербайджана.