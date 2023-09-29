Пятница, 29 Сентября 2023 13:59

АрмИнфо. Экс-министр финансов Армении Вардан Арамян интересуется, как спится по ночам властям Армении, которые в силу занимаемой должности ответственны за судьбу Арцаха.

<Мы всей нацией предали Рубена Варданяна, Давида Бабаяна и 120 тысяч арцахцев. И пусть никто не пытается обусловить это тем или иным процессом, важен результат:..

P.S. Члены правительства, вы хорошо спите по ночам? Это вы у руля (государства), а не русские, португальцы, оппозиция или США, это катастрофично, господа>, - написал Арамян в соцсети.

Напомним, что меценат, бывший государственный министр Арцаха, общественно- политический деятель Рубен Варданян был задержан погранслужбой Азербайджана 27 сентября при переходе КПП в Лачинском коридоре. Позже суд арестовал Варданяна сроком на четыре месяца, предъявив ему сфабрикованное обвинение в <финансировании терроризма>. Ему грозит 14 лет тюремного заключения. Накануне стало известно, что экс- глава МИД Арцаха Давид Бабаян отправился в оккупированный Шуши, чтобы сдаться азербайджанским правоохранительным органам.

Отметим, что после азербайджанской агрессии и навязанной народу Арцаха капитуляции активными темпами идет деармениязация Республики Арцах. По состоянию на 10:00 29 сентября из 120-тысячного населения Арцаха свои дома покинули уже порядка 90 тыс арцахцев.