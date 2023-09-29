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АрмИнфо. Экс-министр финансов Армении Вардан Арамян интересуется, как спится по ночам властям Армении, которые в силу занимаемой должности ответственны за судьбу Арцаха.
<Мы всей нацией предали Рубена Варданяна, Давида Бабаяна и 120 тысяч арцахцев. И пусть никто не пытается обусловить это тем или иным процессом, важен результат:..
P.S. Члены правительства, вы хорошо спите по ночам? Это вы у руля (государства), а не русские, португальцы, оппозиция или США, это катастрофично, господа>, - написал Арамян в соцсети.
Напомним, что меценат, бывший государственный министр Арцаха, общественно- политический деятель Рубен Варданян был задержан погранслужбой Азербайджана 27 сентября при переходе КПП в Лачинском коридоре. Позже суд арестовал Варданяна сроком на четыре месяца, предъявив ему сфабрикованное обвинение в <финансировании терроризма>. Ему грозит 14 лет тюремного заключения. Накануне стало известно, что экс- глава МИД Арцаха Давид Бабаян отправился в оккупированный Шуши, чтобы сдаться азербайджанским правоохранительным органам.
Отметим, что после азербайджанской агрессии и навязанной народу Арцаха капитуляции активными темпами идет деармениязация Республики Арцах. По состоянию на 10:00 29 сентября из 120-тысячного населения Арцаха свои дома покинули уже порядка 90 тыс арцахцев.
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|Права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха должны быть гарантированы на международном уровне - спикер НС РА
|Власти Армении обещают вывезти из Нагорного Карабаха всех, кто пожелает
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|Берлин: Почти все жители Нагорного Карабаха могут покинуть регион, спасаясь от последствий военной операции Азербайджана
|Незаконные действия Азербайджана обусловлены неадекватной реакцией о стороны международного сообщества - спикер НС РА
|В МИД РФ не получали обращений от россиян из Нагорного Карабаха после самороспуска НКР
|Члены правительства, хорошо ли вам спится по ночам? - Вардан Арамян
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|Военнослужащие Армии обороны Арцаха смогут пополнить ряды ВС Армении - замминистра
|Австралийские депутаты привезли гумпомощь насильственно перемещенным арцахцам
|Tенденций для роста напряженности на армяно- азербайджанской границе пока нет - замминистра обороны РА
|АРФД: Похищение лидеров Арцаха и борцов за свободу является преступной практикой Азербайджана, которая не может оставаться незамеченной
|Тигран Абрамян отсутствует на заседаниях комиссии НС, но раздает направо- налево интервью - Андраник Кочарян
|Анн-Лоранс Петель подвергла резкой критике руководителей структур ЕС за безразличие к Армении на фоне происходящего в Нагорном Карабахе
|Армяне Ливана провели акцию протеста перед посольством Азербайджана на фоне последних процессов вокруг Арцаха
|Генрих Мхитарян требует освобождения Рубена Варданяна
|Указ о роспуске Республики Арцах был подписан в результате жестокой агрессии со стороны Азербайджана - Бегларян
|Мэтью Миллер не стал комментировать заявление президента Арцаха о прекращении существования республики с 1 января 2024 года
|В Нагорном Карабахе осталось менее 40 тысяч человек
|Канада предоставит $2,5 млн для удовлетворения неотложных гумпотребностей арцахцев
|Депутат Бундестага: Евросоюз наблюдает как Азербайджана достигает своей цели по этнической чистке в Нагорном Карабахе
|USAID потратила больше денег на фотографов, чем на программы гуманитарной помощи в Арцахе
|Азербайджан виновен в этнических чистках - The Economist
|Испания выделит 1 млн евро на помощь беженцам из Нагорного Карабаха
|США развернут группу реагирования на Южном Кавказе
|Каждый из вынужденных переселенцев из Арцаха получит по 100 тыс драм - премьер
|ЦИК Армении утвердила списки политсил, прошедших в Совет старейшин Еревана
|Ничто не должно отвлекать от вопроса обеспечения армянам Арцаха достойной жизни в Армении - первый президент РА
|Омбудсмен Армении: Сведения о похищении наших граждан со стороны Азербайджана направлены международным партнерам
|Оппозиция в Армении анонсирует возобновление акций неповиновения
|Активист Национально-демократического полюса задержан за призывы к физическому уничтожению Никола Пашиняна
|Решение Армении ратифицировать Римский статут будет иметь самые негативные последствия для армяно-российских отношений - МИД РФ
|Ратификация Римского статута может иметь фатальные последствия для Армении - РПА
|Гурген Арсенян: Сегодня в интересах властей Армении начать новый этап взаимоотношений с Россией
|Экс-премьер Армении: Армянам Арцаха надо сосредоточиться на создании Республики Арцах в изгнании
|Мнение: Российские миротворцы будут находиться на территории Нагорного Карабаха как минимум до 2025 года
|В Армению из Арцаха насильственно перемещены уже свыше 70 тыс человек
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Бывший госминистр Арцаха находится на свободе и в безопасности
|Армяне подвергаются этнической чистке и геноциду - Нассим Талеб
|СМИ: ЕС вряд ли прибегнет к санкциям против Азербайджана на фоне этнических чисток в Нагорном Карабахе
|Вардан Осканян: В обмен на великий дар, данный Азербайджану, власти Армении должны как минимум потребовать возвращения всех задержанных арцахцев
|Тини Кокс: На осенней сессии ПАСЕ обсудят вопросы, связанные с Арменией и Арцахом
|Кремль: Армения поступает чрезвычайно враждебно по отношении к России, собираясь присоединиться к Римскому статуту
|Серж Саргсян: Для меня страница Арцаха никогда не будет закрыта
|В результате проведенных поисковых работ обнаружены останки 11 человек - МВД Нагорного Карабаха
|Оппозиционная фракция "Армения" НС РА выступила против ратификации Римского статута МУС
|Минздрав Армении призывает граждан стать донорами крови
|Больше половины населения Нагорного Карабаха уже покинуло места своего постоянного проживания
|Республиканский педагогико-психологический центр окажет психологическую помощь арцахцам
|Эксперт ООН по внесудебным казням: Азербайджан должен гарантировать права этнических армян в Нагорном Карабахе
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