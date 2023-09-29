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АрмИнфо. Военнослужащие Армии обороны Арцаха могут пополнить ряды Вооруженных сил Армении. Об этом 29 сентября журналистам заявил заместитель министра обороны РА Арман Саркисян.
"Мы очень хотим, чтобы личный состав Армии обороны продолжил службу в Министерстве обороны Армении, поскольку они наши соотечественники, а их опыт и военные знания послужат интересам Вооруженных сил Армении", - сказал замминистра. Он указал на необходимость проведения исследований на предмет оценки имеющегося потенциала. "Но имеются все необходимое для того, чтобы дать им такую возможность", - подчеркнул замминистра.
Саркисян отметил, что бывшие служащие Армии обороны Арцаха должны обратиться в управление кадров МО РА, и проблем в данном вопросе быть не должно. <Они наши братья и сестры, и с точки зрения гуманитарных проблем наличие работы может положительно сказаться на их общем состоянии", - подчеркнул замглавы оборонного ведомства страны.
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|Права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха должны быть гарантированы на международном уровне - спикер НС РА
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|Tенденций для роста напряженности на армяно- азербайджанской границе пока нет - замминистра обороны РА
|АРФД: Похищение лидеров Арцаха и борцов за свободу является преступной практикой Азербайджана, которая не может оставаться незамеченной
|Тигран Абрамян отсутствует на заседаниях комиссии НС, но раздает направо- налево интервью - Андраник Кочарян
|Анн-Лоранс Петель подвергла резкой критике руководителей структур ЕС за безразличие к Армении на фоне происходящего в Нагорном Карабахе
|Армяне Ливана провели акцию протеста перед посольством Азербайджана на фоне последних процессов вокруг Арцаха
|Генрих Мхитарян требует освобождения Рубена Варданяна
|Указ о роспуске Республики Арцах был подписан в результате жестокой агрессии со стороны Азербайджана - Бегларян
|Мэтью Миллер не стал комментировать заявление президента Арцаха о прекращении существования республики с 1 января 2024 года
|В Нагорном Карабахе осталось менее 40 тысяч человек
|Канада предоставит $2,5 млн для удовлетворения неотложных гумпотребностей арцахцев
|Депутат Бундестага: Евросоюз наблюдает как Азербайджана достигает своей цели по этнической чистке в Нагорном Карабахе
|USAID потратила больше денег на фотографов, чем на программы гуманитарной помощи в Арцахе
|Азербайджан виновен в этнических чистках - The Economist
|Испания выделит 1 млн евро на помощь беженцам из Нагорного Карабаха
|США развернут группу реагирования на Южном Кавказе
|Каждый из вынужденных переселенцев из Арцаха получит по 100 тыс драм - премьер
|ЦИК Армении утвердила списки политсил, прошедших в Совет старейшин Еревана
|Ничто не должно отвлекать от вопроса обеспечения армянам Арцаха достойной жизни в Армении - первый президент РА
|Омбудсмен Армении: Сведения о похищении наших граждан со стороны Азербайджана направлены международным партнерам
|Оппозиция в Армении анонсирует возобновление акций неповиновения
|Активист Национально-демократического полюса задержан за призывы к физическому уничтожению Никола Пашиняна
|Решение Армении ратифицировать Римский статут будет иметь самые негативные последствия для армяно-российских отношений - МИД РФ
|Ратификация Римского статута может иметь фатальные последствия для Армении - РПА
|Гурген Арсенян: Сегодня в интересах властей Армении начать новый этап взаимоотношений с Россией
|Экс-премьер Армении: Армянам Арцаха надо сосредоточиться на создании Республики Арцах в изгнании
|Мнение: Российские миротворцы будут находиться на территории Нагорного Карабаха как минимум до 2025 года
|В Армению из Арцаха насильственно перемещены уже свыше 70 тыс человек
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Бывший госминистр Арцаха находится на свободе и в безопасности
|Армяне подвергаются этнической чистке и геноциду - Нассим Талеб
|СМИ: ЕС вряд ли прибегнет к санкциям против Азербайджана на фоне этнических чисток в Нагорном Карабахе
|Вардан Осканян: В обмен на великий дар, данный Азербайджану, власти Армении должны как минимум потребовать возвращения всех задержанных арцахцев
|Тини Кокс: На осенней сессии ПАСЕ обсудят вопросы, связанные с Арменией и Арцахом
|Кремль: Армения поступает чрезвычайно враждебно по отношении к России, собираясь присоединиться к Римскому статуту
|Серж Саргсян: Для меня страница Арцаха никогда не будет закрыта
|В результате проведенных поисковых работ обнаружены останки 11 человек - МВД Нагорного Карабаха
|Оппозиционная фракция "Армения" НС РА выступила против ратификации Римского статута МУС
|Минздрав Армении призывает граждан стать донорами крови
|Больше половины населения Нагорного Карабаха уже покинуло места своего постоянного проживания
|Республиканский педагогико-психологический центр окажет психологическую помощь арцахцам
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