Пятница, 29 Сентября 2023 13:57

АрмИнфо. Военнослужащие Армии обороны Арцаха могут пополнить ряды Вооруженных сил Армении. Об этом 29 сентября журналистам заявил заместитель министра обороны РА Арман Саркисян.

"Мы очень хотим, чтобы личный состав Армии обороны продолжил службу в Министерстве обороны Армении, поскольку они наши соотечественники, а их опыт и военные знания послужат интересам Вооруженных сил Армении", - сказал замминистра. Он указал на необходимость проведения исследований на предмет оценки имеющегося потенциала. "Но имеются все необходимое для того, чтобы дать им такую возможность", - подчеркнул замминистра.

Саркисян отметил, что бывшие служащие Армии обороны Арцаха должны обратиться в управление кадров МО РА, и проблем в данном вопросе быть не должно. <Они наши братья и сестры, и с точки зрения гуманитарных проблем наличие работы может положительно сказаться на их общем состоянии", - подчеркнул замглавы оборонного ведомства страны.