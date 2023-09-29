Пятница, 29 Сентября 2023 13:54

АрмИнфо. По положению на текущий момент, на границах Армении с Азербайджаном сохраняется относительно стабильная ситуация. Об этом 29 сентября журналистам заявил заместитель министра обороны РА Арман Саркисян.

Он отметил, что вооруженные силы страны отслеживают динамику изменения ситуации. В случае каких-либо проблем, как в прошлом, так и сейчас, общественность будет сразу оповещена об этом. По сути, продолжил Саркисян, Армения в настоящее время на всем протяжении армяно-азербайджанской границе оказалась в приграничной зоне, где не исключены случаи скопления войск. <Где то это может быть больше, где-то меньше, но главное все- таки заключается в том, что в настоящее время ситуация относительно спокойная, и тенденций для роста напряженности пока не наблюдается>, - сказал заместитель министра обороны.