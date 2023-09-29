Пятница, 29 Сентября 2023 13:53

АрмИнфо. Похищение лидеров Арцаха и борцов за свободу, защищающих Родину, и задержание их по ложным обвинениям является преступной практикой Азербайджана, которая не может оставаться незамеченной и с которой необходимо резко бороться. Об этом заявил представитель Бюро АРФД Акоп Тер-Хачатурян.

Он напомнил, что 27 сентября на дороге Степанакерт-Горис азербайджанскими силами был арестован и доставлен в Баку Рубен Варданян, филантроп и бывший государственный министр Республики Арцах.

"Арестован также бывший министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян. По общему мнению, это решение о задержании по неприемлемому обвинению преследует далеко идущие цели и является еще одним вопиющим беззаконием диктатуры Азербайджана.

Мы требуем, чтобы власти Армении и международное сообщество без промедления осуществили все правовые, политические и дипломатические меры для обеспечения освобождения всех задержанных в Арцахе. Мы, в свою очередь, будем делать все возможное в этом направлении, а также работать над обеспечением давления международных правозащитных организаций, государственных деятелей разных стран, политиков и влиятельных лиц на Азербайджан", - дабавил он.

Тер-Хачатрян считает, что несмотря на тяжелый удар, нанесенный нации, армяне не имеют права отчаиваться. "Борьба продолжится", - подытожил он.

Отметим, что 27 сентября супруга Варданяна Вероника Зонабенд заявила, что утром ее муж, Рубен Варданян был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян.

Госпогранслужба Азербайджана подтвердила факт пленения Варданяна при попытке выехать из Арцаха, опубликовав соответствующую фотографию и видео с его задержания. Ему ужу предъявлено обвинение в

"финансировании терроризма" и грозит лишение свободы до 14 лет. Он арестован на 4 месяца. В Кремле, комментируя сообщения о пленении

Варданяна, заявили, что если он гражданин РФ (заявил об отказе от российского гражданства в 2022 году - ред.), то российская сторона

будет заниматься обеспечением его прав. Уже известно, что Армения обратилась в ЕСПЧ для получения информации о местонахождении гражданина РА, а в МИД РА заявили, что пытаются получить консульский доступ к Варданяну.

28 сентября Давид Бабаян сообщил, что вынужден сдаться азербайджанским правоохранителям.