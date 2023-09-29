Пятница, 29 Сентября 2023 11:53

АрмИнфо. Недовольство отсутствием некоторых оппозиционных депутатов Национального Собрания Армении на заседаниях комиссии по вопросам обороны и безопасности выразил руководитель комиссии Андраник Кочарян.

По его словам, на заседании комиссии 29 сентября в очередной раз нет некоторых парламентариев. Правда, депутат НС от оппозиционной фракции <Армения> Гегам Манукян позвонил и сообщил о плохом самочувствии. <Он сейчас проходит этап реабилитации, и его отсутствие обосновано, а вот где Тигран Абрамян, которого уже длительное время нет на заседаниях комиссии?>- заметил Кочарян, добавив, что Абрамян отсутствует уже ровно год, не упуская в то же время возможности для различного рода интервью. <Я прошу проинформировать г-на Абрамяна, что он отсутствует уже на 23 заседаниях комиссии, членом которой он является>, - сказал Кочарян, обращаясь в секретариат.

Он указал и на отсутствие депутата НС Анны Григорян, которая ранее заявила, что для нее трудно находится в одном зале с представителями нынешней власти. <Но это судьба, с которой надо считаться, поскольку речь идет о мандате со стороны народа, и г-жа Григорян должна, наконец, сориентироваться>, - сказал глава комиссии.