Пятница, 29 Сентября 2023 10:29

АрмИнфо.Бывший капитан сборной Армении по футболу, полузащитник миланского <Интера> Генрих Мхитарян поддержал соотечественников, требующих освобождения Рубена Варданяна, арестованного властями Азербайджана.

На своей странице в Facebook он потребовал освобождения Рубена Варданяна и всех других армян, арестованных Баку. <Поскольку десятки тысяч семей уезжают из Нагорного Карабаха с целью получения безопасного убежища в Армении, арест становится вызывающей тревогу тенденцией. Рубен Варданян выделяется как ярый сторонник мира не только в нашем регионе, но и во всем мире. Он - всемирно известный филантроп, бизнесмен и соучредитель гуманитарной инициативы "Аврора", которая выступает за мир и дает людям возможность получать образование и пользоваться услугами системы здравоохранения>, - подчеркнул футболист.

Напомним, что бывший государственный министр Арцаха, общественно-политический деятель Рубен Варданян был задержан погранслужбой Азербайджана 27 сентября при переходе КПП в Лачинском коридоре. Позже суд арестовал Варданяна сроком на четыре месяца, предъявив ему сфабрикованное обвинение в <финансировании терроризма>.