Пятница, 29 Сентября 2023 10:29

АрмИнфо. Ни один президент не имеет права распускать республику, созданную народом, путем референдума. Об этом в X (бывший Twitter) написал бывший государственный министр Арцаха Артак Бегларян.

Он добавил, что указ был подписан в результате жестокой агрессии со стороны Азербайджана и угрозы применения силы.

В свою очередь, депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян, говоря о падении Арцаха, написал на своей странице в Facebook, что причиной всему происходящему стали нынешние власти Армении, которые еще в апреле 2022 года открыто заявили о намерении передать Арцах Азербайджану. "Первую формулировку в парламенте дал премьер-министр РА Никол Пашинян, заявивший, что снижает планку в переговорном процессе по арцахскому вопросу. При этом, его соратники начали <доступно объяснять> общественности, что их лидер отказался от права на самоопределение и видит решение проблемы в рамках территориальной целостности Азербайджана. Позже Пашинян заявил, что речь идет даже не об автономии Арцаха, а лишь о его азеризации и рассмотрении армян как этнического меньшинства. Чтобы все это было более понятно, правительство ввело в оборот тезисы <Арцах имеет будущее в составе Азербайджана>, <Армянская община Азербайджана>, <Арцах - исторический Азербайджан>, - отметил Абрамян.

Он напомнил о результатах Пражского саммита, на котором Пашинян заявил, что готов признать Арцах частью Азербайджана, включая Арцах.

<И, как говорится, процесс пошел и ускорился. Большинством из нас правят эмоции. Те, кто искренне и честно пытается найти выход и считает падение Арцаха собственной трагедией, должны строить свою борьбу в рамках объективной реальности. Если мы отбросим в сторону очевидные, объективные реалии и войдем в поле, в которое всех нас пытается втолкнуть власть и ее сателлиты, а также эмоциональные ситуации, наполненные трагическими событиями, то это выведет нас на уровень фактических заблуждений и разочарований>, - отметил депутат.