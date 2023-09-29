Пятница, 29 Сентября 2023 10:28

АрмИнфо.Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер не стал комментировать заявление президента Арцаха о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

Так, 28 сентября в ответ на просьбу дать оценку данному заявлению, он лишь сказал, что у него нет комментариев по этому поводу. "У меня нет никаких конкретных комментариев по этому поводу. По части Нагорного Карабаха я хотел бы лишь повторить, что в целом мы считаем важным поддерживать прекращение огня, удовлетворять гуманитарные потребности и чтобы независимая международная миссия была развернута как можно скорей для обеспечения прозрачности, доверия и уверенности для его жителей. Это наш приоритет в урегулировании сложившейся ситуации, и мы работаем над тем, чтобы сдвинуться с мертвой точки", - отметил он, не пояснив каким жителям, принимая во внимание, что уже порядка 80 тысяч коренных арцахцев стали насильственно перемещенными в результате азербайджанской агрессии.

При этом он обратил внимание, что глава USAID Саманта Пауэр 28 сентября уже объявила о том, что их агентством будет развернута группы реагирования на стихийные бедствия в Арцахе для координации гуманитарных действий США. "Эта группа оценит ситуацию и определит приоритетные потребности для увеличения помощи и будет работать с партнерами для оказания срочно необходимой помощи. Если вы поговорите с USAID, они предоставят вам более подробную информацию об этом", - добавил Миллер.

На уточнение о целесообразности этой миссии в условиях упразднения Республики и бегства армянских жителей с родных домов на фоне последних процессов, американский дипломат отметил, что в Вашингтоне считают важным отправку международной миссии, потому что она связана со всеми остальными вопросами гуманитарной помощи, гуманитарными потребностями в регионе.

"Мы настолько серьезно относимся к международной миссии, что госсекретарь поднял этот вопрос в своем разговоре с президентом Алиевым и потребовал от него поддержать международную миссию. Возможно, вы видели, что правительство Азербайджана выступило вчера и заявило, что оно поддерживает международную миссию, и на самом деле в своем заявлении говорится, что одна из причин, по которой они поддерживают ее, заключается в том, что их подтолкнули к ее поддержке Соединенные Штаты.

Мы работаем с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы понять какой механизм будет лучшим для достижения этой цели. Но мы считаем важным обеспечить прозрачность и обеспечить удовлетворение гуманитарных потребностей на местах", - отметил он.

От также отказался сообщить детали касательно того, с кем планируется развернуть эту миссию, лишь отметив, что этот вопрос обсуждается с рядом союзников и партнеров в регионе. "И под какой эгидой будет запущена эта миссия, кто будет участвовать, каковы будут ее масштабы, как она будет выглядеть - все это обсуждается", - отметил он.

В ответ на просьбу прокомментировать заявление Азербайджана о создании портала для регистрации карабахцев, Миллер отметил, что в США по-прежнему очень обеспокоены гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе.

"Мы считаем важным, чтобы жители Нагорного Карабаха могли принять решение покинуть страну, если они захотят уехать, и иметь возможность вернуться, если они захотят вернуться. Это решение, которое каждый должен принять индивидуально, но мы считаем важным, чтобы они могли принять это решение самостоятельно. И мы считаем, что должен быть беспрепятственный гуманитарный доступ в регион, чтобы гарантировать, что нуждающееся население может получить необходимую поддержку.

Опять вернусь к международной миссии. Мы считаем, что для достижения наилучшего результата важно создать международную миссию для обеспечения удовлетворения этих гуманитарных потребностей", - резюмировал он.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Более того, стало известно, что РМК доставили порядка 50 тонн гумпомощи для арцахцев, многие из которых третий день спят под открытым небом, так как стали бездомными в результате очередной вражеской агрессии. Международное сообщество сквозь пальцы смотрит на бесчинства Азербайджана в Арцахе. Поступают сообщения, что вражеская сторона истребила население захваченных 19-20 сентября сел. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков.

По состоянию на 28 сентября уже порядка 80 тысяч насильственно перемещенных арцахцев прибыли в Армению. 25 сентября вечером также стало известно, что Арцах подключили к энергосистеме Азербайджана. В Ереване и областях не стихают акции протеста с требованием отставки премьера РА.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. По предварительным данным пострадало более 290 человек, еще 68 погибли, есть пропавшие без вести.

ЕС заявил, что выделит дополнительно 5 млн евро для содействия вынужденным переселенцам из Арцаха. В свою очередь сегодня глава USAID Саманта Пауэр, находящаяся с визитом в РА сообщила, что "США предоставят Армении поддержку в размере 11,5 миллионов долларов для гуманитарных нужд людей, перемещенных из Нагорного Карабаха". Швеция через Шведское агентство по международному развитию и сотрудничеству (SIDA) выделила 15 миллионов шведских крон Международному комитету Красного Креста для удовлетворения гуманитарных потребностей населения Нагорного Карабаха. Еще 7 млн евро пообещала выделить Франция. Германия заявила об увеличении дотаций МККК с 2 до 5 млн евро, для направления их на гумнужды армянам Нагорного Карабаха. Еще 1 млн евро предоставит Испания и 2.5 млн долларов Канада.