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 Пятница, 29 Сентября 2023 10:18
Александр Аванесов

В Нагорном Карабахе осталось менее 40 тысяч человек

В Нагорном Карабахе осталось менее 40 тысяч человек

АрмИнфо. В Нагорном Карабахе осталось менее 40 тысяч человек.

Согласно сообщению пресс-секретаря премьер-министра РА Назели Багдасарян, по положению на 06:00 в Армению прибыли 84 770 вынужденных переселенцев.

Следует отметить, что речь идет о лицах, которые взяты на учет, и по этой причине пока остается открытым вопрос о реальном количестве жителей Нагорного Карабаха, покинувших свои родные места. 

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