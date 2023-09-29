Пятница, 29 Сентября 2023 10:18

АрмИнфо. В Нагорном Карабахе осталось менее 40 тысяч человек.

Согласно сообщению пресс-секретаря премьер-министра РА Назели Багдасарян, по положению на 06:00 в Армению прибыли 84 770 вынужденных переселенцев.

Следует отметить, что речь идет о лицах, которые взяты на учет, и по этой причине пока остается открытым вопрос о реальном количестве жителей Нагорного Карабаха, покинувших свои родные места.