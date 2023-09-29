Пятница, 29 Сентября 2023 10:09

АрмИнфо.Руководитель USAID Саманта Пауэр потратила больше денег на фотографов, чем на программы гуманитарной помощи в Арцахе за последние три года. Такую заметку в микроблоге Х оставило руководство Армянского Национального Комитета Америки (ANCA).

В другой записи отмечается, что несмотря на бесчисленные обращения Конгресса USAID не потратило ни копейки на программы помощи в Арцахе и отказался доставить помощь по воздуху в Арцах во время 9-месячной блокады со стороны Азербайджана, <зато они оперативно публикуют фотографии для фотосессий>.

<Даже в этот трагический день - когда 120 000 бездомных армян изгоняются с земель своих предков, "борец" Саманта Пауэр не может заставить себя назвать происходящее этнической чисткой в Азербайджане.

Отметим, что по информации ANCA двухпартийная группа из девяноста шести членов Сената и Палаты представителей США призвали госсекретаря Энтони Блинкена и министра финансов Джанет Йеллен применить свои дискреционные полномочия, в соответствии с Глобальным законом Магнитского об ответственности за права человека, чтобы наложить санкции на азербайджанских лидеров, ответственных за жестокую блокаду и нападения на 120 000 коренных армян-христиан Нагорного Карабаха (Арцаха).

Отметим, что, находясь 26 сентября в Армении, в Корнидзоре, куда прибывают тысячи насильно перемещенных беженцев из Нагорного Карабаха, глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр уклонилась назвать происходящее этнической чисткой и на следующий день отправилась на прием к главе династического Азербайджана Ильхаму Алиеву.