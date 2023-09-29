Пятница, 29 Сентября 2023 02:23

АрмИнфо. Выбор Азербайджана атаковать Нагорный Карабах вместо того, чтобы добиваться поддерживаемого Западом соглашения, гарантирующего гражданские права его армянского меньшинства, означает, что он виновен в этнических чистках. Об этом говорится в опубликованной накануне статье в The Economist.

Издание отмечает, что у подавленного азербайджанской армией, истощенного и голодного в результате девятимесячной блокады, изолированного от своей родины - Армении и преданного со стороны России, которая взяла на себя обеспечение безопасности в регионе, Нагорного Карабаха не было другого выбора, кроме как капитулировать. В результате около 65 000 этнических армян (на момент написания статьи) анклава (из довоенного населения, составлявшего около 120 000 человек) бежали.

В статье говорится, что для тех, кто остался, жизненно важно, чтобы Азербайджан был привлечен к ответственности за любое нарушение прав человека. Западу необходимо использовать любые рычаги, которые у него есть. «Элита Азербайджана любит тратить время и деньги в Европе и Америке, поэтому угроза санкций должна быть реализована как можно скорее. Время имеет существенное значение. Слишком многое уже потрачено впустую», - говорится в статье.

Однако, как считает The Economist, последствия этой однодневной войны выйдут далеко за пределы Нагорного Карабаха. Этот эпизод знаменует собой сдвиг в балансе сил на Кавказе. Суверенитет Армении выглядит более хрупким, чем после распада Советского Союза в 1991 году. Россия, будучи региональным гегемоном еще с начала 19-го века, оказалась бессильным и вероломным другом Армении, с которой она уже давно имеет военный союз. Запад пытался работать с Азербайджаном, чтобы предотвратить вспышку, но теперь, похоже, ему это не удалось. А Турция, которая в этом месяце поддержала нападение своего родственного тюркского государства, находится на подъеме.

Одной из причин всего этого являются изменения внутри Армении. Ее правители когда-то были близки к Кремлю Владимира Путина. Но ситуация изменилась в 2018 году, когда молодые протестующие вышли на улицы Еревана, его столицы, и свергли поддерживаемый Россией режим, которым управляют коррумпированные политики, многие из которых являются бывшими полевыми командирами из Карабаха. Никол Пашинян, который возглавил эту бархатную революцию и сейчас является премьер-министром, пообещал оставаться рядом с Россией. Но Путин так и не простил ему приход к власти на фоне очередного народного восстания на постсоветском пространстве. В 2020 году молчаливое согласие Путина и явная поддержка Азербайджана со стороны Турции позволили его лидеру Ильхаму Алиеву начать военное нападение на анклав, в результате чего его статус остался нерешенным.

The Economist считает, что непосредственной причиной хаоса в регионе является слабость России: «Пока г-н Путин терпел неудачи в войне против Украины, Турция и Азербайджан увидели возможность воспользоваться своим преимуществом. Президент России ничего не сделал, когда в прошлом году Азербайджан совершил военное вторжение на суверенную территорию Армении. Чувствуя себя преданной, Армения начала поворачиваться к Западу. Он также уступил большинству требований Азербайджана и признал суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Гнев Путина против Армении усилился по мере того, как она склонялась к Западу. По его мнению, последним грехом Армении является ее план присоединиться к Международному уголовному суду, который предъявил Путину обвинение в его преступлениях на Украине. Возможно, он уже разжигает волнения в Ереване. Еще больший риск заключается в том, что Азербайджан будет оказывать давление на саму Армению и вступит в сговор с Россией и Турцией, чтобы создать коридор через юг страны. Это свяжет Турцию и материковую часть Азербайджана, лишит Армению суверенитета и изолирует ее от важнейшей границы с Ираном.

По мнению издания, наступают отчаянные времена. В краткосрочной перспективе западные правительства должны помочь Армении справиться с большим наплывом беженцев из Нагорного Карабаха, а также помочь заключить справедливое и, следовательно, прочное мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. В долгосрочной перспективе Запад должен поддержать усилия Армении по снижению ее зависимости от России и призвать Турцию нормализовать отношения с Арменией и открыть давно закрытую границу этих стран. Это приведет к развитию торговли и облегчит изоляцию Армении. При наличии дипломатического искусства и удачи хаос на Кавказе еще можно сдержать.