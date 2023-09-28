Четверг, 28 Сентября 2023 22:22

АрмИнфо. Правительство Испании пообещало выделить ?1 млн для оказания гуманитарной помощи беженцам из Нагорного Карабаха. Как передает ТАСС, об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.

"Испания внесет первый взнос в размере ?1 млн в виде гуманитарной помощи, чтобы облегчить положение армянского населения, которое несправедливо вынуждено покинуть свои дома", - сказал и.о. министра.