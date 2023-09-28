Четверг, 28 Сентября 2023 22:21

АрмИнфо. Каждый из вынужденных переселенцев из Арцаха получит по 100 тыс драм. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр РА Никол Пашинян.

<Для неотложных нужд наших братьев и сестер, вынужденно перемещенных из Нагорного Карабаха, мы выделим из государственного бюджета каждому из них, независимо от возраста, по 100 тысяч драм>, - отметил премьер.

Он добавил, что сегодня вечером вице-премьер РА Тигран Хачатрян в эфире Общественного телевидения РА представит подробности новой программы.