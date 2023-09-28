Четверг, 28 Сентября 2023 18:26

АрмИнфо. Ничто не должно отвлекать как власть, так и оппозицию от общенационального вопроса обеспечения армянам Арцаха достойной жизни в Армении. Об этом в социальной сети написал первый президент РА Левон Тер-Петросян.

<Хотя право требовать от властей Армении отчета за трагедию, постигшую наш народ, остается в силе, я ценю позицию оппозиции в последние дни не обострять внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Ничто не должно отвлекать как власть, так и оппозицию от общенационального вопроса обеспечения армянам Арцаха достойной жизни в Армении>, - отметил первый президент Армении.