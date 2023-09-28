Четверг, 28 Сентября 2023 18:23

АрмИнфо. Армянская оппозиция возобновляет акции с требованием об отставке премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Согласно сообщению Национального комитета по координации протестным движением, очередной митинг на площади Республики пройдет 30 сентября, он начнется в 17:00.

Напомним, что акции неповиновения проходят в Армении с 19 сентября, когда Азербайджан начал агрессию в Карабахе.