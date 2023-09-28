Четверг, 28 Сентября 2023 18:20

АрмИнфо. Активист прозападного политического движения <Национально-демократический полюс> Мушег Шушанян задержан за призывы к физическому уничтожению премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Как сообщает Следственный комитет Армении, 9 мая 2023 года на youtube-странице движения было распространено видео с подписью: <Физическое уничтожение Никола однозначно оправдано. Мушег Шушанян>, в котором М.Шушанян публично призывал применить насилие в отношении премьер-министра РА и оправдывал аналогичные действия.

Далее 22 сентября, согласно Следкому, Шушанян на своей странице в соцсети написал: <Армянское возрождение может начаться только при одном условии - если кикол и весь круг продавших Родину будут стихийно казнены>.

<Продолжая свою преступную деятельность по публичным призывам к насилию, публичному оправданию и пропаганде насилия, а также распространению материалов с этой целью, М.Шушанян на своей странице в Facebook, зарегистрированной под именем <Мушег Шушанян>, 22 сентября разместил пост аналогичного содержания, в которой, в частности, говорится, <Армянское возрождение может начаться только при одном условии - если кикол и весь круг продавших Родину будут стихийно казнены>, - отмечает СК.

В другой записи Шушаняна, также звучат призывы по применению насилию как по отношению к премьеру, так и его команде. <Прибейте, где увидите, со всей возможной жестокостью, но и эффективностью, чтобы они не остались живы. Полиция, СНБ, жду вас, приходите и забирайте меня>, - цитирует СК Шушаняна.

В отношении Шушаняна инициировано публичное уголовное преследование, он задержан. Предварительное следствие продолжается.