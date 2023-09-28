Четверг, 28 Сентября 2023 18:18

АрмИнфо. Решение Армении о ратификации Римского статута МУС будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений, заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел России.

"До армянских партнеров изначально была доведена позиция о неприемлемости ратификации Арменией Римского статута МУС в условиях, когда этой структурой выданы "ордера на арест" высшего руководства России", - указали в ведомстве.

В МИД также прокомментировали инициативу Еревана о заключении соглашения по урегулированию этого вопроса, уточнив, что Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны.

"К сожалению, он не был учтен, а вместо этого в Армении приняли политическое решение в пользу ратификации Римского статута", - пояснили в министерстве.

Представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян сообщил, что Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение для юридического урегулирования ситуации, связанной с ратификацией Римского статута. По его словам, текст документа был представлен в апреле. Кроме того, тезис армянской стороны о том, что присоединение к МУС якобы никак не повлияет на отношения стран, не соответствует действительности, отметили в дипломатическом ведомстве.

"Трудно представить визит в республику руководства России, особенно когда депутаты от правящей партии призывают к аресту Владимира путина по запросу гаагской "фемиды". В Москве рассчитывают, что в Национальном Собрании Армении найдутся трезвомыслящие силы, которые не станут штамповать заведомо токсичное для армяно-российских отношений решение", - резюмировали в российском МИД.