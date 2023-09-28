Четверг, 28 Сентября 2023 18:12

АрмИнфо. Ратификация Римского статута международного уголовного суда нанесет необратимый удар по отношениям Армении с Россией. Об этом говорится в заявлении ранее правящей в Армении Республиканской партии, возглавляемой третьим президентом РА Сержем Саргсяном.

В заявлении отмечается, что комиссия Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам дала сегодня положительное заключение по проекту ратификации Римского статута. <Понятно, что правящее большинство намерено ратифицировать его как можно скорее. Намерения властей РА ратифицировать статут в нынешней геополитической ситуации, особенно с учетом недавнего решения Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента РФ, чревато последствиями. Не секрет, что Международный уголовный суд является крайне политизированным органом, и неслучайно даже такие могущественные державы, как США, Китай и Россия, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН, не подписали и не ратифицировали документ и не имеют такого намерения в будущем>, - отмечается в заявлении РПА.

В партии считают, что ошибочно мнение о том, что присоединение к этому суду когда-либо может быть использовано для защиты интересов Армении. Подобная точка зрения является очевидной политической близорукостью. <Аргумент правящего большинства о том, что, внося вопрос о ратификации Римского статута в повестку дня, Армения создает основания для того, чтобы сделать военные преступления Азербайджана предметом расследования в Гаагском суде, являются ложными. Обращение Армении в МУС по поводу агрессии против территории Республики Армения и привлечения азербайджанских преступников к ответственности возможно только при условии сотрудничества государства с МУС. Поскольку ни Азербайджан, ни Турция даже не подписали Римский статут, более чем очевидно, что они не будут сотрудничать с МУС, особенно если речь идет о привлечении к ответственности лидера Азербайджана и высокопоставленных чиновников. Поэтому вступление в МУС для защиты интересов Армении практически не может служить интересам Армении>, - подчеркивается в заявлении.

В то же время, как считают в РПА, ратификация Римского статута нанесет необратимый удар по отношениям Армении с Россией.

Манипулятивные заявления правительства о том, что часть 2 статьи 96 Римского статута якобы позволяет создать определенные гарантии для предотвращения ареста президента Российской Федерации в случае его въезда в Республику Армения, совершенно не имеют под собой правовой основы, поскольку эта статья вообще не имеет никакого отношения к ордерам на арест.

<Что касается вопроса об аресте, то государство-член имеет право лишь проводить консультации с Международным уголовным судом по поводу осложнений при его реализации. Когда в этом году Южная Африка обратилась в этот суд по поводу возможности ареста президента Российской Федерации, Международный уголовный суд постановил, что правительство Южной Африки и любое другое государство, ратифицировавшее Римский статут, обязаны его арестовать в своей стране. Очевидно, что, ратифицируя Римский статут, власти Армении сознательно идут на шаг, подрывающий наши союзнические отношения с Российской Федерацией, что может иметь фатальные последствия для Армении>, - говорится в заявлении.