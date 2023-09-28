Четверг, 28 Сентября 2023 17:52

АрмИнфо. Сегодня, мы находимся на этапе, когда между властями Армении и России существует базовое недоверие. Подобную точку зрения выразил депутат от правящей фракции “Гражданский договор” Национального Собрания РА Гурген Арсенян в беседе с армянскими СМИ, касаясь последних взаимных обвинений между Ереваном и Москвой.

Депутат констатировал, что каждое государство выстраивают свою внешнеполитическую линию исходя из интересов своей страны.

“У России свои представления и позиция по части архитектуры безопасности на Южном Кавказе. У Армении свои. И на данном этапе, представления Армении и России по этому вопросу не сходятся”, - отметил он. В этом ключе, он обратил внимание на то, что власти Армении озвучивают тезисы, которые являются неприемлемыми с точки зрения Москва.

Однако, продолжил Арсенян, власти Армении озвучивают тезисы, которые важны для армянской безопасности. “Сегодня, мы находимся на этапе, когда между властями Армении и России существует базовое недоверие. И в этих условиях, каждое твое решение, заявление не воспринимается здраво. Начинают искать виновных, видеть в этом руку иных сил. Мы сейчас находимся в этом контексте отношений”, - отметил политик.

Однако, депутат считает, что сегодня в интересах властей Армении начать новый этап взаимоотношений с Россией. Он считает, что это исходит из прямых интересов Армении и армянского народа. По его словам, естественно, интересы РА приоритет, но необходимо также считаться с подходами наших партнеров. “Геополитические процессы развиваются таким образом, что односторонние, однополярные процессы чреваты опасностями. Яркий пример этому – процессы вокруг Украины сегодня”, - добавил политик, отметив, что Армения должна проявлять более дальновидную политику. По его словам, это касается, безусловно и российской стороны.

Арсенян считает, что лидеры, политики двух стран должны перейти к более сдержанной политике, отказавшись от той сумбурности, которая присутствует в отношениях двух стран – сгладить существующие разногласия путем уточнения терминологии друг друга, для понимая языка друг друга.