Четверг, 28 Сентября 2023 17:34

АрмИнфо. Российские миротворцы будут находиться на территории Нагорного Карабаха как минимум до 2025 года в рамках заключенного договора. Подобного мнения придерживается военный политолог, директор благотворительного учреждения "Право и Порядок", кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

"Договор о нахождении российского миротворческого корпуса на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики был заключен сроком на пять лет. Он предусматривает сложную и многоуровневую процедуру его досрочного расторжения, что крайне негативно отразится на безопасности региона. Российские миротворцы являются независимыми наблюдателями процесса прекращения огня и необходимость их присутствия есть у обоих сторон конфликта.

Это позволяет однозначно сделать вывод о полном выполнении плана договора, о пятилетнем сроке пребывания российских миротворцев в приграничной зоне. Им необходимо не допустить продолжения развитие и эскалации конфликта. Миротворцы будут находиться на территории Карабаха как минимум до 2025 года и контролировать границу между Арменией и Азербайджаном. Нам нельзя оттуда уходить, только Россия может обеспечить мир", - подчеркнул Олег Иванников, передает URA.RU

Военный политолог добавил, что российские миротворцы сейчас на территории Нагорного Карабаха занимаются эвакуацией населения. "Российские миротворцы с первых дней межправительственного соглашения добросовестно и жертвенно выполняют свой воинский долг, спасают гражданское население и способствуют его эвакуации в Армению. Миротворцы полностью контролируют ситуацию и вносят неоценимый вклад в обеспечении безопасности граждан, остающихся проживать на территории Азербайджана", - отметил Иванников.