Четверг, 28 Сентября 2023 17:32

АрмИнфо. По состоянию на 14:00 28 сентября, количество насильственно перемещенных граждан Нагорного Карабаха в Армению составило 70 500 человек, из них 50 866 уже зарегистрированы, сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян.

По ее словам, 35 автобусов отправятся в Степанакерт, чтобы вывезти из Нагорного Карабах армян, у которых нет личных транспортных средств. Автобусы выедут тогда, когда трафик сравнительно сократиться.

В свою очередь министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян отметил, что 13 922 человека уже размещены в областях Армении.

Напомним, что сегодня на заседании кабмина премьер Никол Пашинян заявил, что исход армян Нагорного Карабаха в результате политики этнической чистки, реализуемой Азербайджаном, продолжается. <Анализ текущих событий показывает, что уже в ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется армян>, - сказал он.