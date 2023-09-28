Четверг, 28 Сентября 2023 16:44

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 34-38 в 1-ом квартале Давташена; частные дома, прилегающие к улице Норка 13, частные дома на 1-ом переулке 17-ой улицы Норка, частные дома, прилегающие к улице Давида Бека и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), в Норк Мараше;

11:00-17:00 жилые дома 37, 39, 41 на улице Абовяна, жилые дома 10-16 на улице Гераци, частные дома 11-61 на 11-ой улице Айгестана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы жилых домов 6, 6а, 8 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улица Давида Бека и прилегающие частные дома, жилые дома 85-92/2 на улице Эмина, частные дома 7-50 на улице Айгедзор, частные дома 37-49 на пр. Баграмяна, жилые дома 9-192/2 на улице Верин Антараин, частные дома 1-186/13 на улице Верин Антараин;

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Тароник;

в Араратской области:

10։30-12։30 частично улицы Агаяна, Туманяна, Гукасяна, Степаняна, Исаакяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Котайкской области:

10:30-16:30 частично село Птгни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); садоводческая компания “Птгни-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Балаовит, завод “ЕБК” и прилегающие территории;

11:00-14:00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, воинская часть СНБ и МЧС в Зовуни;

в Гегаркуникской области:

10։00–11:00 населенный пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–13:00 населенный пункт Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00–16:00 квартал “З. Андраник” в городе Мартуни; населенный пункт Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 13, 15, 15/1 на улице Шинарарнери, 21, 25 на улице Эстонакан, улицы Меликяна, Отяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 10-24 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։30-12։30 частично улицы Агаяна, Абовяна, Чаренца, Комитаса в городе Арташат;

в Сюникской области:

09:20-12:00 частично город Каджаран.