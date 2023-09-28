Четверг, 28 Сентября 2023 16:29

АрмИнфо.Бывший государственный министр Арцаха и экс- омбудсмен Артак Бегларян находится на свободе и в безопасности. Об этом он написал в X (бывший Twitter).

<Хотя я продолжаю получать множество публичных и непубличных оскорблений и угроз, меня никогда не уведомляли о преследованиях со стороны Азербайджана, для которых нет никаких оснований. По соображениям безопасности в настоящее время я не могу раскрыть свое местонахождение", - отметил Артак Бегларян.