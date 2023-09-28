Четверг, 28 Сентября 2023 16:16

АрмИнфо. <У Армении трагическая история; она сокращалась на протяжении тысячелетий. Когда-то Армения достигала Средиземного моря через Киликийские ворота и охватывала большую часть Южной Малой Азии. Сегодня здесь нет даже горы Арарат>, - написал в своем микроблеге Х известный американский экономист, ученый, известный всему миру как создатель теории <Черного лебедя> Нассим Николас Талеб.

Он отметил, что сегодня армяне подвергаются этнической чистке и геноциду.