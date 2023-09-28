Четверг, 28 Сентября 2023 16:10

АрмИнфо.Возвращение в Армению всех армянских пленных, арестованных и похищенных в Азербайджане, должно стать одним из главных вопросов повестки дня властей Армении. Об этом заявил экс-глава МИД Армении Вардан Осканян.

По его словам, обвинения Азербайджана в адрес Рубена Варданяна сфабрикованы.

"У Азербайджана нет никаких юридических оснований для его содержания. То же самое касается Давида Бабаяна и других, у кого может быть похожая судьба.

Рубен Варданян является гражданином Республики Армения. Он был там, чтобы поддержать свой народ и защитить его право на самоопределение.

Давид Бабаян является гражданином Арцаха по рождению. Он также боролся за защиту земли, которую его предки оставили ему в наследство, и за то, чтобы свободно жить на ней.

Власти Армении должны приложить все усилия, включая прерывание переговоров, чтобы добиться их освобождения. В обмен на великий дар, данный Азербайджану, власти Армении должны как минимум потребовать возвращения этих людей", - отметил он.

Экс-глава МИД РА также считает, что Диаспора должна внести этот вопрос в повестку дня, а международное сообщество обязательно должно потребовать от Азербайджана воздерживаться от подобных преследований.

Отметим, что 27 сентября власти АР незаконно задержали экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна на незаконном погранпункте на мосту Хакари. Ему предъявили обвинение "финансировании терроризма". Постановочный азербайджанский суд вынес решение об аресте на четыре месяца Варданяна. Ему грозит 14 лет тюремного заключения.

Сегодня же стало известно, что экс-глава МИД Арцаха Давид Бабаян отправился в оккупированный Шуши, чтобы сдаться азербайджанским правоохранительным органам.