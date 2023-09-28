Четверг, 28 Сентября 2023 16:08

АрмИнфо. На осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая состоится 1 октября, обсудят вопросы, связанные с Арменией и Арцахом. Об этом заявил председатель ПАСЕ Тини Кокс в ходе встречи со спикером Парламента Армении Аленом Симоняном в Дублине.

Как сообщает пресс-служба Парламента, Кокс попросил Симоняна представить сведения о судьбе насильственно перемещенных из Арцаха граждан. В этой связи спикер Парламента напомнил, что жители Арцаха месяцами находились в азербайджанской блокаде, после чего подверглись крупномасштабному военному нападению со стороны Азербайджана.

<В результате есть сотни убитых и раненных, среди которых мирные граждане, в том числе женщины и дети. Тысячи людей были насильственно перемещены и сегодня остались без крыши над головой, без еды, средств к существованию и медицинской помощи>, - сказал Симонян.

Председатель Национального Собрания Армении подчеркнул, что основой политики Азербайджана является полное уничтожение армянского следа и культурного наследия в Нагорном Карабахе. <Мы являемся свидетелями этих действий после 44-дневной войны, а в эти дни эта политика реализуется с полным размахом>, - подметил он.

Собеседники расценили агрессивные действия Азербайджана против Нагорного Карабаха как осуществление политики деарменизации, в результате чего народ лишился права жить свободно и достойно на своей родине. Стороны коснулись того обстоятельства, что Азербайджан не только игнорирует обязательства, взятые перед Советом Европы, но и сводит на нет усилия международных партнеров, направленные на установление стабильности и мира на Южном Кавказе.

Ален Симонян подчеркнул, что структуры Совета Европы должны посетить Нагорный Карабах и наблюдать за сложившейся там ситуацией с правами человека, и найти возможные решения. <Помимо разрушительной ситуации вокруг Нагорного Карабаха, Азербайджан до сих пор не выполнил решения Европейского суда по правам человека относительно возвращения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц. А часть суверенной территории Армении все еще оккупирована Азербайджаном>, - сказал он.

Спикер Парламента высоко оценил осуждающее заявление председателя ПАСЕ в связи с военными действиями Азербайджана в Нагорном Карбахе.

В вопросе отправки миссии Ассамблеи по сбору фактов в Нагорный Карабах он выразил надежду на поддержку со стороны ПАСЕ. Симонян подчеркнул, что позиция Армении остается прежней - установить мирные отношения, которые будут основаны на взаимном признании целостности и суверенитета стран.