Четверг, 28 Сентября 2023 16:05

АрмИнфо.<Для меня страница Арцаха никогда не будет закрыта>, - заявил 28 сентября журналистам третий президент РА Серж Саргсян.

По его словам, хотя гордыня является куда более тяжелым грехом, чем отчаяние, было бы хорошо объяснить людям эту истину.