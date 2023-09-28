Четверг, 28 Сентября 2023 13:57

АрмИнфо. В результате проведенных 27 октября поисковых работ обнаружены останки 11 человек. Об этом говорится в сообщении МВД Нагорного Карабаха.

Согласно источнику, поисковые работы были проведены в направлении села Шош Аскеранского района, в результате которых были обнаружены останки четырех солдат, погибших в ходе боевых действий, тело одного

гражданина было эвакуировано с территории села Хачмач. Останки еще 4 военнослужащих эвакуированы из района Чаректари, 2 - из общины

Чанкатах. Тела доставлены в Бюро судебно-медицинской экспертизы Степанакерта.

Наряду с поиском военнослужащих и гражданских лиц, пропавших без вести в ходе боевых действий, спасательные отряды одновременно проводят поиски на месте трагического происшествия, произошедшего на складе бензина 25 сентября.