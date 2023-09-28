Четверг, 28 Сентября 2023 13:43

АрмИнфо. Министерство здравоохранения Армении призывает граждан в целях пополнения запаса к добровольной сдаче крови.

<Запасы крови должны постоянно пополняться и в достаточном количестве. Станьте донором крови, сделайте гуманный шаг, спасите жизни>, - говорится в заявлении ведомства.

Согласно источнику, все желающие могут сдать кровь в Гематологическом центре им. профессора. Р. Йоляна (ул. Г. Нерсисяна, 7) и медцентре <Святого Григора Лусаворича> (ул. Гюрджяна, 10) с 09:00 до 12:30. При себе необходимо иметь паспорт.

Познакомиться с порядком сдачи крови можно по следующей ссылке: https://blood.am/arm/blood-donors/information .

Отметим, что все граждане, пострадавшие в результате развязанной Азербайджаном агрессии и взрыва в окрестностях Степанакерта, уже перевезены из медицинских центров Нагорного Карабаха в Армению. Согласно данным Минздрава, по положению на 19:00 27 сентября их число достигло 349.